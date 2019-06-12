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      24 канал запустив власного "Голобородька"

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      24 канал запустив власного "Голобородька"
      24 канал запустив власного "Голобородька" / 24 канал

      "Голобородько" – це новий авторський проект в форматі відеоблогу. Його автор і ведучий – журналіст 24 каналу Антон Голобородько. Щотижня реальний тезка відомого телегероя серіалу "Слуга народу" Василя Голобородька пильно стежить за першими кроками новообраного президента Володимира Зеленського і показує їх в простій і доступній формі.

      Йому розповідають те, про що не кажуть публічно. Він аналізує перші призначення Банкової, людей в новій команді і реальний вплив Коломойського на неї. Віднаходить перші скандали, показує перші розчарування і перші досягнення.

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      А також автор пояснює глядачу, наскільки історія президента з серіалу "Слуга народу" схожа на ту новітню історію країни, що її просто зараз пише в реальному житті актор, який зіграв президента Василя Голобородька – президент Володимир Зеленський.

      Раз вже так сталось, що з прізвищем мені пощастило (чи ні?), вирішив розібратись в тому, що ж робить або чого не робить новий президент, як співвідносяться його слова і дії. Розібратись і розказати, просто і доступно, щоб людям усе стало зрозуміло. Бо хоч один Голобородько має бути справжнім слугою народу!
      – говорить автор і ведучий проекту Антон Голобородько.

      За підсумками перших трьох тижнів проект "Голобородько" увійшов в топ-5 найрейтинговіших програм каналу.

      Дивіться нові випуски "Голобородька" щосуботи о 17:40 та щонеділі о 20:40 на 24 каналі.

      Дивіться відео: анонс проекту "Голобородько"

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Медіа Журналісти Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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