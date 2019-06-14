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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP

      Слуги народу: про таємниці списків Зеленського, Вакарчука, Порошенка, Садового та Саакашвілі

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      На 24 каналі стартувало ток-шоу "Політанатомія"
      На 24 каналі стартувало ток-шоу "Політанатомія" / 24 канал

      Важковаговики від головних політичних сил майбутнього парламенту самі розкажуть про те, кого і що ховають у своїх списках кандидатів в депутати. Сьогодні в ефірі 24 каналу о 19:30.

      У щотижневому ток-шоу "Політанатомія" у вечірньому праймі ведучі – журналіст Артем Овдієнко і відомий політик Олег Рибачук – будуть допитувати фігурантів списків "Слуги народу", "Європейської Солідарності", "Голосу", "Самопомочі" та "Руху нових сил".

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      Як і щотижня, весь вечір ведучі 24-го сьогодні будуть жорстко препарувати український політичний паноптикум і під мікроскопом вишукувати справжню суть політичних процесів.

      А допомагатимуть їм в цьому гості в студії – впливові політики та посадовці, відомі політичні аналітики та антикорупційники. Вони відповідатимуть на незручні питання і допоможуть розібратися в тому, що відбувається в нашій країні насправді.

      Сьогодні в студії 24-го для вас сперечатимуться і шукатимуть компроміси Михайло Саакашвілі ("Рух нових сил"), Ірина Венедіктова ("Слуга народу"), Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська Солідарність"), Ярослав Юрчишин ("Голос"), Олександра Дрік ("Самопоміч"), Іван Верстюк (політичний оглядач журналу "Новое Время").

      "У мене як у журналіста і просто як у громадянина в ці дні голова йде обертом від того, наскільки швидко змінюється ситуація в українській політиці. Я працюю в новинах, але іноді ловлю себе на тому, що встигаю читати лише заголовки. Тому вечірнє ток-шоу, де я на правах господаря можу задавати гострі і незручні питання, а мої гості повинні терпляче на них відповідати, впевнений, допоможе і мені розібратися в усьому, що мене турбує, і нашим глядачам", – каже ведучий Артем Овдієнко.

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      За словами шеф-редакторки 24 каналу Олени Трибушної, запуск політичного ток-шоу був лише питанням часу.

      Ми планували стартувати ще до президентських виборів, але затягнулись пошуки гідного співведучого для нашого Артема Овдієнка. Зате, ми знайшли справді класного співавтора для проекту: Олег Рибачук – це людина, яка зсередини знає все про те, як влаштована українська політика, і не боїться про це розповідати. І Артем, і Олег – гострі на язик, вміють витягнути зі співрозмовника навіть те, чого він не хотів би говорити, і розкласти на молекули будь-які політичні схеми і "договорянки",
      – відповіла вона.

      Олена Трибушна зазначила, що спершу їх обох жартома називали "патологоанатомами", потім "політикоанатомами", і врешті вирішили, що ток-шоу, в якому "препарують" події, заяви і політичних персонажів, так і має називатись – "Політанатомія".

      "Круто, що ми війшли з цим проектом у розпал передвиборчої кампанії і війни між новим президентом і старим істеблішментом (правлячою елітою, – 24 канал). Ця програма якраз допоможе усім нам розібратися в тому, що насправді відбувається з країною. Якщо раніше вам не було чого дивитися в п’ятницю ввечері – то тепер є!", – додала шеф-редакторка 24 каналу.

      Завантажуйте додаток Телепортал, щоб голосувати в прямому ефірі.
      Дивіться онлайн-трансляцію на Facebook i YouTube.

      Дивіться відео: анонс програми "Політанатомія"

      "Політанатомія" виходить на 24 каналі у прямому ефірі щоп’ятниці о 19:30.

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      Теги: Новини України Журналісти Новини політики ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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