88% українців підтримують дострокові вибори у Раду

Щораз більше українців підтримують проведення позачергових виборів до Верховної Ради, які призначили на 21 липня замість осені. Наразі прихильниками дострокового голосування є 88% громадян.

Наразі лише 8% українців переконані, що парламентські вибори не треба було проводити у липні. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилось 8-12 червня.

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Кількість прихильників дострокових парламентських виборів протягом останнього місяця зросла з 72% до 88%. Сьогодні лише 8% мають протилежну думку. У травні таких було 18%,

– розповіли у соцгрупі.



Опитування щодо проведення парламенстьких виборів достроково

Більшість опитаних українців – 67% – переконані, що новообраний парламент дев'ятого скликання буде ефективнішим за теперішній.

Ще 58% громадян вважають указ президента Зеленського про розпуск Ради конституційним, а 20% вважають, що він не є законним, але відповідає настроям населення.

Окрім того, більше половини українців наголошують, що навіть якщо Конституційний суд визнає указ Зеленського про розпуск парламенту неконституційним, то вибори до Верховної Ради все одно повинні відбутися 21 липня.

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.



24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.



На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 5 партій, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".



Рейтинг партій на парламентські вибори-2019 / інфографіка 24 каналу