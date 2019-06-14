Лідери топ-партій розповіли, чи підтримують відкриті списки на виборах у Раду

Майже через місяць, 21 липня українці обиратимуть народних депутатів дев'ятого скликання Ради на парламентських виборах. Через те, що чинні нардепи провалили ухвалення змін до виборчого законодавства, голосування проходитиме за старою системою - змішаною пропорційно-мажоритарною. Тому, залишаються партійні списки та мажоритарка.

Українські партії під тиском суспільства вже почали оприлюднювати списки своїх кандидатів, аби українці мали змогу побачити, за які прізвища голосуватимуть. Окрім того, через критику від громадян політсили вже навіть виключили кількох кандидатів у нардепи зі своїх списків.

Читайте також: Парламентські вибори 2019: список партій

Відкриті списки – те чого вимагають від партій українці. Проте, не всі політики підтримують їх. У програмі "Право на владу" лідери основних українських політсил відповіли, чи підтримують вони відкриті списки й чи будуть голосувати за них, якщо пройдуть до нової Верховної Ради.

За якою системою українці обиратимуть парламент?За змішаною пропорційно-мажоритарною системою. Тобто 225 депутатів обираються в багатомандатному виборчому окрузі за закритими списками від партій, ще 225 – за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних округах.



​Щоб пройти в Раду, партіям потрібно подолати 5%-й бар'єр, а кандидатам в округах буде достатньо отримати відносну більшість голосів.

Лідер партії "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий не раз наполягав на тому, що списки кандидатів мають бути відкритими.

"Двома руками за відкриті списки. І альтернативи цьому немає", – сказав він.

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков також дотримується думки, що в Україні обов'язково треба змінити виборче законодавство.

"Відкриті списки обов'язково треба впроваджувати. На жаль, досі "висить" так званий кодекс, який випадково ухвалили в першому читанні і вклали в нього чотири тисячі правок для того, щоб тільки не ухвалювати. І саме тому вибори сьогодні відбуваються в тому форматі, в якому вони відбуваються. Якщо б справді було виконано те, що було закладене в коаліційну угоду… "Слуга народу" буде голосувати за відкриті списки", – сказав Разумков.

Святослав Вакарчук, який є лідером партії "Голос", наголосив, що тричі просив попереднього президента Петра Порошенка зробити усе, аби рішення про відкриті списки було ухвалене ще до параламентських виборів.

"На жаль, цього не відбулося. Я написав програмну статтю про це. І тому – це один із наших пріоритетів. Мажоритарка – це зло, вона повинна відійти. Тому що це гречка, тому що це корупція, тому що це підкуп, тому що це депутати, які стають феодалами, це XVI сторіччя з кріпаками й феодалами. Нам треба іти в Європу і забути про це. Відкриті списки – це те, що ми будемо підтримувати в перший же день роботи Верховної Ради", – підкреслив Вакарчук.

Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

Лідер партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман вважає запровадження відкритих списків на виборах правильним.

Це дасть абсолютно нову якість українського парламенту. Це дасть змагальність на округах між членами партій. І це буде вибір не партійних босів, а людей,

– зауважив прем'єр.

Кандидатка від партії "Європейська солідарність" Софія Федина, яка займає п'яте місце у списку політсили заявила, що підтримує відкриті списки. Проте, виборчі законопроекти мають бути чітко й зрозуміло прописані і не мають "ухвалюватися на коліні серед ночі".

Водночас, лідер партії "Наші" Євген Мураєв, який балотується у нардепи Ради першим номером від "Опозиційного блоку" також підтримав запровадження відкритих списків.

"Відкриті списки – це, по суті, мажоритарка з партійною конкуренцією. Я вважаю, що на сьогодні максимально відчутні і відповідальні виключно мажоритарні депутати, бо це єдиний представник законодавчої влади, яких ви іноді бачите на місцях. Усі ті, хто проходять за спинами того ж Зеленського… Ну, скажіть, що за рівень у нас політичної культури, за якої безіменний кандидат "Слуги народу" щось набирає. Ну, завтра це буде "Чикатило" чи ще хтось. Так не повинно бути. Країна повинна знати своїх героїв. Я – за відкриті списки. Бо це – почасти мажоритар. І це треба було ухвалювати. Але, як правило, всі обіцяють зняття недоторканності, відкриті списки. Але коли їм вигідно – голосують цілком за інше", – сказав він.

У чому різниця між відкритими списками та "мажоритаркою"?Мажоритарна система передбачає голосування за одного кандидата з наданого переліку. Перемагає той, хто отримує більшість голосів виборців у своєму мажоритарному окрузі. За цією системою до парламенту потрапляють 225 депутатів. Натомість відкриті партійні списки містять не лише назву партії, а й імена та прізвища конкретних кандидатів від партії.



Рейтинг партій станом на 9 червня: інфографіка 24 каналу