Їли кору з дерев і пили власну сечу: 250 окупантів здалися в полон під час операції "Вівальді"

Під час наступальної операції Вівальді бійці Третього армійського корпусу взяли в полон групу з 250 російських солдатів та офіцерів. Потрапивши в оточення, окупанти опинилися без їжі, медикаментів та питної води, через що масово вирішили скласти зброю.

Як повідомляють бійці Третього армійського корпусу на своїй сторінці у Facebook, оприлюднений репортаж зафіксував деталі масової здачі в полон ворожих підрозділів.

Які подробиці?

На початку відео українські військові вишикували полонених у декілька шеренг та провели перекличку-підрахунок.

Згодом зі строю вийшов полонений ворожий офіцер, капітан третього рангу Олександр Манагов, який звернувся до командування російської армії.

Ми здалися в полон 3-му армійському корпусу через те, що ми не бажали загинути даремно. У нас не було медикаментів для надання допомоги пораненим,

– висловився Манагов.

За словами затриманого офіцера, через повну відсутність забезпечення окупантам доводилося втамовувати спрагу водою з калюж або навіть власною сечею.

Жахливі умови та брак забезпечення окупантів

Інший полонений військовослужбовець країни-агресорки підтвердив критичну ситуацію у підрозділі, розповівши про випадки загибелі від зневоднення.

У нас один помер через зневоднення організму. За півтора місяці я вперше тут нормально поїв. В полоні, маю на увазі,

– уточнив полонений окупант.

Окрім відсутності питної води та ліків, оточені військові Росії потерпали від гострої нестачі продовольства. "Нам доводилося їсти кору з дерев та трави", – додав Манагов.

За словами іншого затриманого загарбника, єдиною гарячою стравою для них тривалий час залишалася вариво з кропиви.

Російській військові звернулися до командування: дивіться відео

До речі, за три етапи операції "Вівальді" на Донбасі українські військові звільнили 176 квадратних кілометрів території та знищили понад 5 тисяч російських окупантів.

Президент наголосив, що на п'ятий рік повномасштабної війни ситуація на фронті для Росії суттєво відрізняється від тієї, на яку вона розраховувала. За його словами, цього вдалося досягти завдяки рішучим діям українських військових, їхній підготовці та ретельно спланованим операціям Сил оборони й безпеки України.