27 березня відбудеться міжнародний благодійний концерт-марафон на підтримку України

Благодійний концерт-марафон Save Ukraine – #StopWar пройде 27 березня о 18:30 за Київським часом.

Україну зі сцени підтримуватимуть Imagine Dragons, Nothing but Thieves, Fatboy Slim, Go_A, Jamala та інші найкращі артисти з усього світу. Під час трансляції та після неї відбуватиметься збір коштів на гуманітарну допомогу для України.

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В Україні концерт-марафон Save Ukraine – #StopWar показуватимуть усі телеканали та платформи, що транслюють марафон "Єдині новини", серед яких 1+1, ICTV, СТБ й багато інших, а також на Київстар ТБ та інших українських стрімінгових платформах. Для глядачів зі всього світу трансляція буде на понад 20 іноземних телеканалах та на YouTube-каналі 1+1.

Ця подія, яка проходить за підтримки Київстар, організаторів фестивалю Atlas та 1+1, гарний привід для об'єднання зусиль задля найшвидшої перемоги України! Діліться анонсом марафону, пишіть своїм друзям та знайомим за кордоном, щоб і вони приєднувалися до перегляду та збору коштів на допомогу Україні.