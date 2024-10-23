27 бригада Нацгвардії отримала позашляховик від "Української команди" – це 75 автівка від ВШ

23 жовтня 2024, 13:50
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Автор: Даша Птаховська

Джерело:

ВШ "Українська команда"

Волонтерський штаб "Українська команда" передав автомобіль 27 бригаді НГУ. Це вже 75-й позашляховик, який волонтери відправили на передову.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди". 

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"Передали ще один автомобіль на передову. Це вже 75-й позашляховик, який "Українська команда" відправила захисникам. "Ювілейна" автівка – Toyota Land Cruiser – поїхала у 27 окрему бригаду Національної гвардії України", – повідомили в "Українській команді". 

Бійці цієї бригади брали участь в обороні Чернігівщини та в боях на Луганщині. І сьогодні  виконують бойові завдання по всій лінії фронту, зазначили у волонтерському штабі. 

Нехай це бойове авто прослужить довго. Допоможе успішно виконувати оперативні завдання та збереже життя та здоровʼя наших захисників,
– сказав під час передачі автівки керівник "Української команди" Артур Палатний.

Як повідомлялося раніше, окрім 75 позашляховиків "Українська команда" разом з Володимиром Кличком доставили на передову 6 українських броньовиків "Кобра" вартістю 250 тисяч доларів кожний. Вони були придбані за спонсорські кошти.  