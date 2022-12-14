Де росіяни планують наступати: хронологія 294 дня війни

Українські захисники та захисниці продовжують відважно протистояти ворогу. ЗСУ, волонтери, медики та дипломати не здаються та щодня наближають нашу перемогу.

Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також про загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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06:01 У Київській, Житомирській та Вінницькій областях оголосили повітряну тривогу. Там існує загроза застосування ворожих дронів-камікадзе.

04:35 Військовий оглядач Олександр Мусієнко назвав напрямки, де росіяни можуть готувати наступи. За його словами, мовиться не про Білорусь. Ймовірно, окупанти формують наступ з території Росії – десь на межі Луганщини та Харківщини.

03:42 У Росії в аеропорту за звинуваченнями у замаху на державну зраду затримали чоловіка. Все тому, що він намагався виїхати в Україну й вступити до лав ЗСУ.

02:08 У Пентагоні заявили, що не виявили ознак того, що Україна перепродає західну зброю. В американському міноборони наголосили, що зброя використовується за призначенням. Це підтверджують результати ЗСУ на фронті.