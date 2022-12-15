Польща визнала Росію спонсоркою тероризму, Путін знову брязкає зброєю: хронологія 295 дня війни

Україна продовжує свою героїчну боротьбу проти російських загарбників. Наші воїни, медики, рятувальники, енергетики, волонтери та кожен з нас робимо все, аби наблизити нашу перемогу.

Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також про загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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03:47 Іран продовжує допомагати Росії. Однак хоче обмежити дальність ракет, які планує надати Росії для війни проти України, адже боїться реакції світу.

03:28 У Росії завантажили в шахту балістичну ракету. Нібито до "дня ракетних військ стратегічного призначення", який відзначається 17 грудня. Так Путін вкотре нагадав світові про ядерну небезпеку з боку країни-агресорки.

00:48 Польський Сейм визнав Росію державою-спонсоркою тероризму ввечері 14 грудня. За резолюцію проголосувала більшість депутатів, у ній є поправка, яка покладає на Росію відповідальність за катастрофу під Смоленськом.