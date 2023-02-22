Залишилися останні 70 кілометрів: 30 день марафону чеха на Донбас

Волонтеру з Чехії, який пішки йде через всю Україну, залишилося вже зовсім мало. У п'ятницю, 24 лютого, він дійде в Донецьку область. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 Каналу у прямій мові.

Залишилося 3 дні дороги

Учора я минув Павлоград. Дивовижно, але позаду – 1 199 кілометрів, які я пройшов пішки.

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Я трохи наплутав з днями і думав, що 24 лютого у четвер. Однак з'ясувалося, що роковини повномасштабного вторгнення російських військ в Україну будуть у п'ятницю. То ж в мене в запасі цілий день. Я вирішив поділити 2 дні по 30 кілометрів, а в останній я пройду лише 8 кілометрів. То ж так я дійду у Донецьку область саме 24 лютого і завершу свій марафон за вільну Україну.

Учора я вперше пройшов 30 кілометрів за день і це було так легко для мене. Стільки часу після дороги ще залишилося.

Після останнього мого блогу сума на українському рахунку стала значно більшою. Активізувалися й чехи. То ж тепер є 143 900 гривень, 237 600 крон та 372 євро. У чеських ЗМІ вийшов репортаж про мій марафон, то ж я почав отримувати багато слів підтримки від чехів. Це дуже приємно.

Петро пройшов вже 1199 кілометрів / Фото волонтера

Нічого неможливого немає

Після завершення марафону я буду й далі допомагати українським військовим. Обов'язково займуся ще якимись важливими справами, адже вже зрозумів – для мене немає нічого неможливого. Мені говорили, що я не пройду цей марафон, бо до такого потрібно тренуватися роками. Однак це все про силу волі.

Підозрюю, що матиму проблеми зі здоров'ям, адже моє тіло вже посилає мені сигнали. Однак це все поправимо.