"Від 24 Каналу": 30 бригада показала пекельні подарунки для окупантів

Сьогодні проти загарбників борються усі свідомі українці, кожен на своєму місці. І в цій боротьбі надважливе місце посідають донати на потреби армії, яка зі зброєю у руках мужньо вибиває ворога з нашої держави.

Гарячі "вітання" загарбникам

Завдяки закриттю потреб наших захисників можна не лише долучитися до наближення Перемоги, а й передати від себе особисто чи компанії палкий "привіт" окупантам. До такого послання долучився й 24 Канал та його читачі.

Варте уваги З'явилися NFT-коти ЗСУ, які допоможуть наблизити Перемогу: деталі цікавого проєкту

А передати послання змогли наші захисники з 30 окремої механізованої бригади з Бахмутського напрямку.

30 ОБМр передає "привіт" окупантам від 24 каналу та наших читачів

30 ОМБр потрібні нові "пташки"

24 Канал постійно закриває збори на потреби армії та надсилає на передову необхідні військовим речі. Лише з початку повномасштабного вторгнення завдяки активності наших читачів уже вдалося оперативно закрити понад таких 20 зборів.

Однак поки війна триває, усі як один повинні долучатися до допомоги нашій армії, завдяки якій ми маємо можливість жити вільно у нашій суверенній державі.

Наразі ж триває збір на 3 дрони для 30 ОМБр, яка знаходиться на Бахмутському напрямку. Там, де фактично палає земля і кожна хвилина на вагу золота.

Мета – якомога швидше зібрати 300 тисяч гривень. Долучитися до корисної справи ви можете за посиланням, або відправити донат на номер картки:

Монобанк: 5375 4112 0458 7567

Приват: 4149 4378 6918 7698



Збір для 30 ОМБр / Інфографіка 24 Каналу