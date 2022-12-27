Трагедія в Макіївці, зброя для України: хронологія 307 дня війни

Збройні Сили України продовжують протистояти російським окупантам, які намагаються загарбати наші території. Також Україна бореться з Росією на дипломатичному фронті, щоб ізолювати країну-терористку.

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03:03 Глава розвідки Кирило Буданов заявив, що інтенсивність постачання озброєння лише зростатиме.

З нашими західними партнерами йде плідна співпраця, ми багато говоримо щодо конкретних номенклатур та найменувань озброєння, яке нам потрібно. Все це знаходиться в стадії вирішення,

– сказав Буданов.

01:24 Російські ЗМІ повідомили, що в окупованій Макіївці, що у Донецькій області, невідомі розстріляли сім'ю. Згодом стало відомо, що це була сім'я ромів з 8 людей. Серед них було дві дитини – 1, 7 та 9 років.

00:02 Радник Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що вибухи на аеродромі в Енгельсі запобігли масованому ракетному удару по українських містах, який планували здійснити росіяни. Арестович пояснив, що "злі язики" кажуть, – там повністю знищений пункт керування польотами разом зі всією черговою зміною.