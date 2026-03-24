34 ракети й майже 400 дронів атакували Україну: скільки було влучань і як працювала ППО
- Під час атаки на Україну було зафіксовано 426 російських засобів повітряного нападу, з яких сили ППО збили або подавили 390 цілей.
- Внаслідок обстрілів є влучання на 22 локаціях, зокрема постраждали Полтава й Запоріжжя.
Країна-агресорка вкотре завдала по українських містах масованого комбінованого удару. Ворожі обстріли дронами й ракетми спричинили руйнування й пожежі, відомо також про жерт атаки й постраждалих.
Про те, як відпрацювала ППО під час нічного обстрілу, розповіли в Повітряних силах ЗСУ.
Скільки цілей вдалося збити й чи є влучання?
Усього під час атаки зафіксували 426 російських засобів повітряного нападу. Зокрема йдеться про таке:
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 18 крилатих ракет Х-101;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31;
- 392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів.
Російські цілі летіли з різних напрямів. Йдеться, зокрема, про Курську та Брянську області Росії, пуски здійснювалися й з тимчасово окупованих територій, а також з повітряного простору над Каспійським морем.
За попередніми даними, станом на 09:00, сили ППО змогли збити або ж подавити 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:
- 18 крилатих ракет Х-101;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 365 ворожих БпЛА різних типів.
Проте, на жаль, влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА зафіксовано на 22 локаціях, а також є падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях.
Зазначається, що інформація ще про 3 ворожі ракети наразі уточнюється. Водночас російська атака триває.
Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил
Де фіксували наслідки обстрілу?
Уночі вибухи гриміли на Київщині та у самій столиці, сили ППО відбивали дронову атаку. Повідомлялося також про вибухи на Прикарпатті.
Під ударом росіян було й Запоріжжя, там ворожий дрон поцілив у житловий будинок, відомо про жертву й сімох постраждалих.
У Полтаві внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 11 дістали поранення, серед них є дитина. У місті зазнали руйнувань житлові будинки та готель, а загалом у мікрорайоні пошкоджено понад 24 споруди.