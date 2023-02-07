Данілов про ймовірний новий наступ росіян, заборона для топкерівників: хронологія 349 дня війни

Станом на 7 лютого в Україні триває вже 349 день повномасштабної російської агресії. Наші захисники та захисниці щодня нищать окупантів та ворожу техніку.

У цьому матеріалі 24 Канал розповідає усі найголовніші події дня з фронту та міжнародної арени.

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2:07 Виконувач обов'язків очільника Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що після трагедії в Броварах фахівці перевіряють усі гелікоптери Airbus 225. Ба більше, МВС заборонило топкерівникам пересуватись гелікоптерами.

1:24 Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія живе датами. Саме тому не варто відкидати, що окупанти можуть розпочати ще одну "спецоперацію" 24 лютого 2023 року.

За словами Данілова, звітувати росіянам особливо немає про що. Адже, крім захоплення Запорізької атомної станції, немає жодних таких звітів, які вони свого часу собі намалювали.

00:09 Голова фракції "Слуга народу", Давид Арахамія заявив, що поки що немає охочих очолити Державну митну службу. За словами нардепа, там є "договорняки" на місцях.

Я розумію митницю у її теперішньому стані як повністю феодальну структуру. Тобто коли навіть фігура начальника обласної митниці не грає такої ролі, як начальник зміни. Тому змінити ситуацію можна лише інституціонально,

– заявив Арахамія.