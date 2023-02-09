Потужний оборонний пакет, візит Зеленського до Британії та Франції: хронологія 351 дня війни
Російські загарбники продовжують наступати на територію України, проте ЗСУ їх потужно стримують. Ба більше, світ надає нам зброю та потрібну техніку.
Яка ситуація на дипломатичному фронті та на полі бою – читайте у тексті 24 Каналу.
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04:37 Політолог Олексій Буряченко розповів, що "Газпром" вирішив створити власну приватну військову компанію. Після падіння влади диктатора Владіміра Путіна між усіма ПВК в Росії може виникнути не тільки боротьба за керівництво, але й громадянська війна.
Буряченко переконаний, що коли в Росії буде йти боротьба владу після поразки Путіна, такі ПВК кожен буде використовувати у своїх інтересах.
01:20 Зеленський повідомив, що візит до Британії став надзвичайно результативним. За його словами, переговори із Сунаком розпочалися з оборонних питань. Так, Україна тепер має сильний оборонний пакет від Великої Британії. Нашій державі передадуть потужну кількість броньованої техніки та далекобійної зброї, а також українські пілоти розпочнуть підготовку.
01:09 Володимир Зеленський звернувся до Макрона і Шольца. За його словами, вони проявили своє лідерство, коли вирішили передати Україні легкі танки й системи ППО Iris-T.
Він підкреслив, що Франція та Німеччина мають потенціал змінити правила гри. "І саме так я бачу сьогодні переговори", – сказав Зеленський.