3 українські ресторани претендують на міжнародну премію за дизайн: фото інтер'єру

Одразу три українські ресторани потрапили у шорт-лист престижної міжнародної премії Restaurant & Bar Design Awards за найкращий дизайн інтер'єру закладу.

Що відомо про Restaurant & Bar Design Awards?Це престижна міжнародна премія в сфері дизайну інтер'єру гастрономічних просторів. Претендентами на премію можуть будь-які простори: від "мішленівських" ресторанів до фургонів з вуличною їжею. Головна вимога – оригінальний дизайн інтер'єру.



За час існування премії її переможцями ставали такі відомі на дизайнери та архітектори Заха Хадід, Кенго Кума, Foster and Partners, Стівен Олден, Гордон Рамзі, Альберто Алессі, Томас Хетервік та багато інших.

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Які українські ресторани опинились в переліку номінантів 2019?

NAM (Київ) Spicy NoSpicy (Київ) Frebule (Одеса)



3 українські ресторани потрапили в шорт-лист міжнародної премії Restaurant & Bar Design

Нерухомість 24 раніше показувала інтер'єр ресторану NAM на вулиці Великій Васильківській у Києві, коли на початку квітня 2019 він став єдиним східноєвропейським та українським проектом у фіналі міжнародного конкурсу дизайну інтер'єрів IIDA.

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Над дизайном закладу працювала студія українська YOD Design Lab.

Інтер'єр ресторану в'єтнамської кухні NAM в Києві: дивіться фото

Ця ж команда дизайнерів працювала над дизайном інтер'єру ресторану азіатської кухні Spicy NoSpicy, який також на Великій Васильківській у Києві.

Основною роздинкою інтер'єру є 600 декоративних рибольських сіток із бамбуку, які для оформлення стелі привезли з В'єтнаму.

Дизайн інтер'єру ресторану Spicy NoSpicy у Києві: дивіться фото

Облаштуванням інтер'єру одеського ресторану Frebule займалась дизайнерська студія Studio Belenko.

Простір закладу розділений на два зали "Фре" і "Бюль". Особливістю інтер'єру одеського ресторану є простирадла, які буквально звиcають зі стелі.

Чим дивує інтер'єр ресторану в Frebule: дивіться фото

Переможців конкурсу оголосять 3 жовтня у Лондоні.