4 кроки для боротьби з олігархами: команда "Голосу" презентувала антиолігархічний пакет

Сьогодні, 14 червня, команда "Голосу" презентувала антиолігархічний пакет законопроєктів для ефективної протидії олігархічному впливу, а саме чотири системні кроки, що зупинять вплив монополістів на українську економіку. Всі пропозиції будуть зареєстровані в парламенті найближчим часом.

Українські олігархи стали олігархами не завдяки власному успішному бізнесу, а завдяки державним підприємствам. Олігархи контролюють близько половини української економіки. Це податок, який так чи інакше сплачує кожен українець. Це завищені ціни на газ та електроенергію завдяки іншим монополіям,

– зазначила голова партії "Голос" Кіра Рудик.

Член фракції "Голос" Андрій Осадчук переконаний, що викорінити олігархічний вплив зможе тільки системний підхід, іншого шляху немає. Він впевнений, що без повноцінних реформ в Україні не буде реального розвитку.

Перший надважливий крок, який детально прописаний в пакеті – це судова реформа. Фактично, зараз вона паралізована. Час втрачено, але краще зробити це пізно, ніж ніколи. Необхідно перезавантажити Вищу раду правосуддя. Без цього судова реформа неможлива. До конкурсної комісії необхідно залучити іноземних експертів,

– зазначив Андрій Осадчук.

Розширення повноважень Антимонопольного комітету є другим кроком пакету. Світовий досвід показує, що АМК – найбільш дієвий інструмент з протидії олігархам. Він має запрацювати і в Україні.

Третім кроком є зміни до податкового законопроєкту. Адже Україна недоотримала від 100 до 150 млрд грн в економіку через недосконалість податкового законодавства.

Якщо звичайний українець платить 40% податків від власного доходу, то деякі олігархи – менше ніж 5%. Це ж абсурд. Ми збільшуємо екологічні податки. Люди повинні платити за те, що забруднюють навколишнє середовище. Це нормально, це європейська практика. Також пропонуємо запровадити податок на видобуток сировини. І ще ряд дієвих пропозицій,

– підкреслив голова фракції "Голос" у Верховній раді Ярослав Железняк.

Четвертим кроком, запропонованим фракцією "Голос", є зміни до закону про державне корпоративне управління. Це зробить роботу державних підприємств прозорою та ефективною. Вони мають приносити великі фінанси до бюджету, а не обкрадати українських громадян.

Член фракції "Голос" у Київраді Максим Нефьодов підкреслив той факт, що це все очевидні речі, які завадили б олігархам, але вони чомусь дотепер не втілювались у життя.

Сьогодні "Голос" реєструє свої законодавчі ініціативи в парламенті і сподівається на професійну підтримку колег.

Це якісний пакет законопроєктів, який буде працювати. Це одна з наших програмних засад, які ми виконуємо,

– додала лідерка Голосу Кіра Рудик.