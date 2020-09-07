Вперше за весь час військового конфлікту на Донбасі протягом місяця не було загиблих і поранених в результаті бойових дій і обстрілів. Проте 6 вересня окупанти обстріяли українські позиції. В результаті загинув один український воїн. Чому ворог порушив перемир'я? Далі – оригінал російською.

В августе решалась судьба перемирия на Донбассе, начавшегося 27 июля. Будет ли оно краткосрочным и неполным, как и все прекращения огня, которые объявлялись ранее, или удастся прервать "дурную закономерность" со всеми предыдущими перемириями?

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Рекордное перемирие на Донбассе

Ответ на этот вопрос оказался неоднозначным. Полного и всеобъемлющего прекращения огня достичь не удалось. Одиночные нарушения режима прекращения огня происходили почти каждый день. Были и другие нарушения условий перемирия. В частности, происходило инженерное оборудование позиций пророссийскими боевиками и российскими военными, находящимися в зоне конфликта.

Кстати, очень показательно, что лидер так называемой "ДНР" Пушилин несколько раз обвинял украинскую сторону именно в том нарушении (инженерное оборудование позиций), которое регулярно совершали сами пророссийские боевики. Но в основном перемирие соблюдалось. Не было активных боевых действий и регулярных обстрелов.

Впервые за все время военного конфликта на Донбассе в течение месяца не было погибших и раненых в результате боевых действий и обстрелов.

Посол Хайди Грау, представляющая ОБСЕ на переговорах в ТКГ, отметила 20 августа, что "число нарушений режима прекращения огня сократилось до самого низкого уровня, когда-либо фиксированного Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ".

Весь август перемирие в зоне конфликта на Донбассе в основном (относительно) соблюдалось. Но оно было прервано 6 сентября, когда в результате провокационных обстрелов пророссийских боевиков один украинский военнослужащий погиб, а еще один был ранен.

Перемирие продлилось 41 день – это рекордный показатель для войны на Донбассе, которая длится уже более 6 лет. Но оно не стало устойчивым и не привело к полному и всеобъемлющему прекращению огня. В очередной раз перемирие было нарушено пророссийскими боевиками, что еще раз подтвердило незаинтересованность России в полном прекращении войны на Донбассе.

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Почему случился срыв перемирия на Донбассе?

Наиболее логичное объяснение – от политического шантажа Украины на переговорах в ТКГ и в Нормандском формате Россия перешла к шантажу военному.

Второе возможное объяснение – это влияние на предвыборную кампанию в Украине. Устойчивое перемирие потенциально работало на политические интересы президента Зеленского и его партии. Срыв перемирия должен помочь на местных выборах пророссийским партиям – ОПЗЖ и "Партии Шария" – в критике президента Зеленского и его партии, а заодно – в пропаганде "мира" на российских условиях.

Третья версия (геополитическая) – это способ подтолкнуть Запад к новому раунду политических торгов с Россией в условиях обострения отношений вследствие политического кризиса в Республике Беларусь и отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Что дальше?

Наиболее вероятный сценарий – возвращение военной ситуации на Донбассе в привычное русло войны малой интенсивности. Но не исключено, что под давлением Запада, и для политических торгов с Западом, Россия может согласиться на возобновление перемирия на Донбассе.

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Другой вопрос – насколько оно окажется длительным и полноценным? Но активные попытки вновь прекратить огонь на Донбассе будут предприняты. Сам опыт даже относительного 40-дневного перемирия показывает, что военные действия на Донбассе можно прекратить при наличии соответствующей политической воли с обеих сторон.