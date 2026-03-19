Командир замість служби відправляв солдатів робити ремонт: бригада відреагувала на звинувачення

У 43 окремій механізованій бригаді заявили про співпрацю з правоохоронцями у справі щодо підозри командиру підрозділу. Його, за даними слідства, підозрюють у залученні військовослужбовців до ремонтів приватного житла родичів.

Про це заявили у пресслужбі 43 ОМБр.

Що у 43 ОМБр сказали про підозру командиру?

Як повідомили у пресслужбі бригади, підрозділ "у повному обсязі сприяє проведенню розслідування та забезпечує взаємодію з правоохоронними органами".

Закликаємо представників медіа та громадськість зважено ставитися до поширення інформації та утримуватися від передчасних висновків,

– написали в заяві.

Напередодні Державне бюро розслідувань повідомило про викриття командира військової частини ЗСУ. Чоловік, за версією слідства, з вересня 2024 року залучив щонайменше сімох підлеглих до проведення ремонтних робіт у квартирах і будинках своїх родичів та у власній нерухомості. Зокрема, йдеться про об'єкти на Черкащині та Київщині.

За інформацією ЗМІ, фігурантом справи може бути командир 43 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила Ярослав Лисенко. Слідство вважає, що водночас він звітував керівництву про перебування військових у частині, а їм продовжували нараховувати грошове забезпечення.

Командиру повідомлено про підозру за зловживання владою та організацію ухилення від військової служби, відповідні підозри також отримали військові, залучені до робіт. У бригаді наголосили, що продовжують виконувати бойові завдання у штатному режимі, а додаткову інформацію обіцяють надати після завершення слідчих дій.

