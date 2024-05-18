Російські сили намагалися атакувати за допомогою двох БМП і танка. Українські артилеристи у взаємодії з операторами FPV-дронів змогли зупинити наступ та знищити ворожу техніку.
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Бійці "Магури" відбили російський штурм та знищили ворожу бронетехніку
Бійці з 47 окремої механізованої бригади "Магура" успішно відбили російський штурм на Покровському напрямку. Як повідомили в бригаді, російські сили намагалися атакувати за допомогою двох БМП і танка.
Росіяни намагалися штурмувати за допомогою двох БМП і танка, але їх вчасно побачили аеророзвідники. Артилеристи у взаємодії з операторами FPV-дронів зупинили наступ та знищили російську техніку,
– розповіли бійці "Магури".
Бригада також оприлюднила відео, на якому видно, як 47 ОМБр відбиває російський штурм та знищує ворожу бронетехніку.
Як проходило відбиття атаки росіян: дивіться відео
Варто зазначити, що Покровський напрямок залишається одним із найтяжчих на фронті. Російські сили продовжують атаки, намагаючись використати свою перевагу в кількості живої сили та техніки, за підтримки авіації та безперервної роботи артилерії.
Втрати окупантів на фронті: останні новини
- Увечері 18 травня стало відомо, що ЗСУ вдалося очистити небо від ще одного ворожого Су-25. Утилізацію російської техніки проводили бійці 110 бригади.
- Також стало відомо, що після удару по військовій частині на горі Ай-Петрі у Криму, загинув її командир – Алєксандр Кулаков. Це підтвердила "голова" окупаційної адміністрації Алушти Галіна Огньова.
- У Генштабі розповіли, що 17 травня було ліквідовано понад 1400 окупантів. Також ворог втратив два літаки та один гелікоптер. Загальні ж втрати росіян перевищують 489 тисяч осіб.