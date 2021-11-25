Медіа охрестили їх "зеленими чоловічками", а президент Росії Володимир Путін заявляв, що їхніх військовослужбовців там немає. Попри те, що інформацію продовжують про них приховувати, деяких учасників "Кримської весни" вдалося ідентифікувати.

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Здебільшого це інформація про бойовиків та найманців, яких Росія використовувала як помічників для прикриття своїх дій. Водночас кадрові російські військові, солдати та офіцери, які мають бойовий досвід участі у гібридних операціях Кремля, залишаються інкогніто.

Це той резерв, який Москва може в будь-який час використати для наступних гібридних операцій. Із 2014 року волонтери міжнародної спільноти InformNapalm ідентифікують таких осіб.

Станіслав Желоков із 49 армії Росії

Волонтери допомогли виявити сотні військовослужбовців з понад 35 військових формувань збройних сил Росії, які брали активну участь в операції захоплення Криму. Зокрема це представник 49 армії Росії, якого нагородили за окупацію півострова.

Зверніть увагу! Управління 49 армії ЗС Росії базується в місті Ставрополь. Окупанти також називають його скорочено Став або кажуть, що перебувають "в ставі".

Желоков Станіслав Олегович, народився 1990 року в місті Зеленокумськ Ставропольського краю Росії. Фотографії та дописи в профілях Желокова у соцмережах свідчать, що його мобілізували влітку 2013 року.



Станіслава Желокова мобілізували у 2013 році / Фото з соцмереж російського бойовика

У російській соцмережі "ВКонтакті" у нього є профіль на справжнє ім'я та додатковий – на ім'я Стас Петров. Фотоальбом містить лише 2 фото за 16 та 24 квітня 2014 року з геотегом у Джанкої. На головній сторінці профілю російський військовий вказав місто проживання також у кримському місті.

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Вочевидь, він створив фейкову сторінку для комунікації через соцмережі під час участі в спецоперації захоплення Криму. Однак навіть на цій сторінці Желоков "спалився", оскільки додався до груп рідного міста Зеленокумськ.

Медалі за окупацію Криму

7 квітня 2014 року росіянин опублікував кілька фотографій медалі за окупацію Криму і нагородного посвідчення до неї. Медаль та посвідчення лежать на військовій формі з петличками автомобільних військ збройних сил Росії.



Медаль і посвідчення лежать на формі з петличками автомобільних військ Росії / Фото з соцмереж Станіслава Желокова

Ще одне фото вказало на прізвище командира та номер військової частини – генерал-майор Севрюков, військова частина 35-181. Ця частина є управлінням 49 армії ЗС Росії, де служив Станіслав Желоков. І про це бойовик писав у соцмережах, коли спілкувався з друзями.



Бойовик служив в управлінні 49 армії Росії / Фото з соцмереж Станіслава Желокова

Російський військовий оприлюднив ще кілька фото з медаллю та посвідченням і з їхнього вручення. Нагороджував окупанта все той же командувач Сергій Севрюков.



Нагороджував окупанта Сергій Севрюков / Фото з сайту "Ставропольськая правда"

Останній уже фігурував у розслідуваннях InformNapalm, коли вручав нагороди військовикам 7 російської військової бази, що пройшли так зване "ростовсько-українське відрядження".

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Інші підрозділи зі складу 49 армії Росії також брали участь в агресії проти України в Криму та на Донбасі. Це встановили волонтери OSINT-розслідувачі міжнародної спільноти InformNapalm.

Довідка. Відомості про інші російські військові підрозділи є в інтерактивній базі даних Russian Aggression. З усіма деталями можна ознайомитися на сайті InformNapalm.