5% ворожої техніки може стати сировиною для виготовлення сталі, – Гендиректор Метінвесту

Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков розповів про ключові аспекти життя найбільшої приватної компанії України і трансформацію підприємств під час війни. Зокрема, дав відповідь на питання, чи можна використовувати у виробництві знищену ворожу техніку.

За його словами, за час війни Група компаній освоїла 24 нові продукти на підприємствах, які пов'язані з броньованою сталлю. Завдяки цьому для ЗСУ було поставлено вже 150 тисяч бронежилетів.

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Те, що на фронті довіряють продукції Метінвесту доказують і розмови із нашими захисниками:

Я навіть розмовляв з хлопцями на передовій і розказували, як вони брали бронежилети, які там постачалися з-за кордону, з керамічними плитами, і висовували ці плити, а замість них ставили метінвестівські. Тому що вони більше довіряли сталі, довіряли нашій продукції. Це дуже приємно,

– каже Риженков.

Зараз Метінвест розробляє легкі моделі бронежилетів, які відповідають четвертому та п'ятому класу захисту та важать 8 – 9 кілограмів.

Паралельно з бронежилетами Група виготовляє спеціальні укриття для військових, з металу. Ці укриття можна ставити в бліндаж, окоп. Вони дозволяють навіть під обстрілами залишатися у безпеці

Група поставила вже понад 200 таких "криївок". Звідки взялася ця ідея? Ми знайшли креслення для цих бункерів, у старих кресленнях, які були на "Запоріжсталі". Тобто колись було мобілізаційне завдання у "Запоріжсталі" під час радянського союзу. Тоді і були розроблені ці бункери. Ми їх модернізували і почали виготовляти,

– зазначив Гендиректор компанії.

Також Метінвест виробляє спеціальні захисні споруди, які захищають техніку від "ланцетів" та робить захисні броньовані обвіси на техніку, які потім можуть використовуватися машинами для розмінування чи просто для пересування на полі бою.

Водночас, пояснюючи, чи можна використовувати ворожу знищену техніку, Риженков каже, що просто переплавити і зробити новий метал або нову техніку не вдасться.

Ті залишки – досить складна історія, в тому металі багато речовин додаткових. Тому просто так додати його до нашого металу ми не можемо, адже просто не отримуємо ту якість металу, який ми хочемо на виході. Якщо казати про ворожу бронетехніку, то тільки 5% з неї можна додавати до марок сталі як сировину.

Що і справді можна буде переплавити – це протитанкові їжаки, виготовлені Метінвестом.

"Але я думаю, що навіть коли закінчиться війна, Росія нікуди не дінеться, вона залишиться там, де вона є, як ціла країна, або як частка цієї країни. Я думаю, що на деякий час вона залишиться агресивною до нас країною. Тому захист залишиться на порядку денному на багато років. Тому я думав, що їжаки рано переплавляти, а навпаки доведеться робити більше захисних споруд для захисту кордону України", – підсумовує Риженков.