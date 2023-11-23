Київ виділяє додаткові кошти для допомоги Збройним Силам України. Відповідні зміни до бюджету міста – на порядку денному сьогоднішнього засідання Київради.

Про це у своєму телеграмі повідомив мер Києва Віталій Кличко. 500 мільйонів передбачені програмою "Захисник Києва", а ще 300 мільйонів виділять із резервного фонду.

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З бюджету Києва виділять додаткову допомогу для ЗСУ

"Сьогодні серед важливого на засіданні Київради – коригування цьогорічного кошторису міста. Зокрема, задля допомоги нашим захисникам. З передбачених містом на підтримку сил безпеки та оборони понад 6,2 мільярда гривень передамо 500 мільйонів прямою субвенцією Генштабу Збройних сил України. Це кошти за програмою "Захисник Києва". Також із резервного фонду спрямуємо додатково на програму ще 300 мільйонів гривень, які підуть київським військовим частинам, що звернулися до нас за допомогою", – повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що столиця постійно збільшує допомогу захисникам.

Столиця раніше вже спрямувала з бюджету міста Міністерству оборони, Генштабу 300 мільйонів гривень. А на позаминулому, позачерговому, засіданні виділили майже 1,5 мільярда гривень додаткових коштів нашим захисникам. Це кошти на придбання автотранспорту, БПЛА, оптичних прицілів, приладів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки та інше найнеобхідніше нашим воїнам,

– підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що, попри вилучення з місцевих бюджетів "військового" ПДФО, київська влада знайшла можливість у наступному році спрямувати ще мільярд гривень на підтримку воїнів за програмою "Захисник Києва".