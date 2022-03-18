52 підприємства планують перевести виробництво на Тернопільщину, з них 3 вже працюють – ОВА
На Тернопільщині запрацювало швейне виробництво, перенесене до регіону з Києва. Компанія стала вже третьою, яка перевела свої потужності у Тернопільську область.
Про це у телеграм повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.
Загалом департамент економіки опрацьовує 52 заявки щодо розміщення нових підприємств в нашій області. Для 20-и вже знайшли приміщення,
– розповів очільник області.
Для створення сприятливих умов для підприємств, що обирають Тернопільщину місцем тимчасового перебування, була проведена зустріч із заступницею бізнес-омбудсмена, повідомив Труш.
ОВА вже сформувала перелік об’єктів нерухомості з коротким описом та контактами відповідальних осіб, яким можуть користуватися представники компаній, що планують переїзд до Тернопільщини.
У цьому переліку налічується вже 45 пропозицій приміщень та земельних ділянок, розташованих у 5 територіальних громадах області.