52 підприємства планують перевести виробництво на Тернопільщину, з них 3 вже працюють – ОВА

На Тернопільщині запрацювало швейне виробництво, перенесене до регіону з Києва. Компанія стала вже третьою, яка перевела свої потужності у Тернопільську область.

Про це у телеграм повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Загалом департамент економіки опрацьовує 52 заявки щодо розміщення нових підприємств в нашій області. Для 20-и вже знайшли приміщення,

– розповів очільник області.

Для створення сприятливих умов для підприємств, що обирають Тернопільщину місцем тимчасового перебування, була проведена зустріч із заступницею бізнес-омбудсмена, повідомив Труш.

ОВА вже сформувала перелік об’єктів нерухомості з коротким описом та контактами відповідальних осіб, яким можуть користуватися представники компаній, що планують переїзд до Тернопільщини.

У цьому переліку налічується вже 45 пропозицій приміщень та земельних ділянок, розташованих у 5 територіальних громадах області.