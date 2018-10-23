52-річну Холлі Беррі запідозрили у вагітності
Знаменита зірка Голлівуду Холлі Беррі практично не з'являється на світських заходах, проте шанувальники не перестають обговорювати особисте життя актриси.
Хоч знаменитість не афішує приватне життя, але активно веде свій Instagram-аккаунт, де частенько викладає провокативні та звабливі фото.
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Нещодавно актриса виклала кадр, на якому вона зображена на дивані і рукою обіймає свій живіт, який виглядає досить округлим.
Дехто з користувачів вважає, що це лише гра світла і тіні, але багато шанувальників припустили, що Холлі ватна і щиро радіють за неї.
Холлі Беррі вагітна?
Нагадаємо, Холлі Беррі уже має двох дітей доньку Налу і сина Масео від різних шлюбів.
Джерело: 24 Канал
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