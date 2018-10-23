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      52-річну Холлі Беррі запідозрили у вагітності

      1651 Читать новость на русском
      Холлі Беррі
      Холлі Беррі / Фото з Іnstagram

      Знаменита зірка Голлівуду Холлі Беррі практично не з'являється на світських заходах, проте шанувальники не перестають обговорювати особисте життя актриси.

      Хоч знаменитість не афішує приватне життя, але активно веде свій Instagram-аккаунт, де частенько викладає провокативні та звабливі фото.

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      Нещодавно актриса виклала кадр, на якому вона зображена на дивані і рукою обіймає свій живіт, який виглядає досить округлим.

      Дехто з користувачів вважає, що це лише гра світла і тіні, але багато шанувальників припустили, що Холлі ватна і щиро радіють за неї.

      Холлі Беррі вагітна?

      Нагадаємо, Холлі Беррі уже має двох дітей доньку Налу і сина Масео від різних шлюбів.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Halle Berry (@halleberry)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Halle Berry (@halleberry)

       

      Теги: LifeStyle Кіно Зіркові мами
      Джерело: 24 Канал
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