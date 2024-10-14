Скільки чоловіків не оновили свої дані в ТЦК і порушили закон

Близько 6 мільйонів українців не оновили свої дані в територіальних центрах комплектування (ТЦК).

Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко в ефірі "Радіо Свобода".

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За його словами, це є серйозним порушенням конституційного обов'язку, адже кожен громадянин повинен бути готовий стати на захист країни в умовах війни.

У нас понад 6 мільйонів військовозобов'язаних не приходять, не оновлюють свої дані. Їм краще платити штрафи, ховатися, поки їх життя, їх родин, дітей, сімей захищають інші хлопці. Який ще потрібно прийняти закон для того, щоб стимулювати ці 6 мільйонів прийти згідно з чинним законодавством стати на облік, оновити свої дані,

– риторично запитав нардеп.

Федієнко наголосив, що оновлення даних є не лише формальністю, але й необхідним кроком для того, щоб країна могла ефективно планувати оборону та залучати необхідні ресурси.

Оновлення облікових даних: актуально