Звернення десантників і місяць як звільнили Північ: основне за 66 день війни

Триває 66 день боротьби українського народу проти російських загарбників. Україна вже продемонструвала нечувану сміливість та рішучість.

Кожен день наближає нас до перемоги. Про головні події 66 дня війни – читайте у матеріалі 24 каналу.

Актуально Артилерія у Святогірській лаврі, вогонь по водозабору: дайджест російських фейків за 29 квітня

05:55 Місяць тому ЗСУ вибили з Півночі України російських загарбників. Плани Кремля захопити Київ таким чином геть зруйнували.

Залишки окупаційних військ ганебно втекли з Київської, Сумської та Чернігівської областей. Щоб приховати свою нищівну поразку, міноборони Росії заявило, що у них буцімто ніколи не було планів захопити українську столицю.

01:56 У харківських соцмережах повідомляли про вибухи, які було чути в місті. Також з'являлись повідомлення про звуки вибухів біля Миколаєва, Херсона та Запоріжжя.

01:36 Верхня палата парламенту Канади підтримала визнання агресію Росії проти України геноцидом. Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук подякував за таке рішення.

00:54 Війна в Україні триває вже другий місяць. У багатьох здають нерви і починається в соцмережах поширення так званої "зради". Мовляв, усе пропало, а на фронті буцімто успіхів нема.

Хоробрі десантники 95-ої та 79-ї бригад записали звернення до українців з цього приводу. Вони заспокоюють: ворога б'ють і далі, а без втрат на війні не обходиться. Десантники закликали не поширювати "зради".

00:15 Заступниця держсекретаря США з безпекових питань Вікторія Нуланд запевнила, що погрози Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї США розглядають серйозно. За її словами, якщо він розпочне ядерну війну, то вже не оговтається від наслідків.

00:01 Заступниця міністра оборони Ганна Маряр повідомила, що тепер тривають гарячі бої між ЗСУ з російськими окупантами. Воюють на Сході та Півдні України, але ракетами росіяни ціляться на міста по всій державі. Маляр запевнила, що ворогам дають гідну відсіч.