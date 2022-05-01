Атака українців на окупований Зміїний, успіхи нашої ППО: основне за 67 день війни

Боротьба українського народу проти російських загарбників продовжується. Наші захисники демонструють неабияку сміливість та нескінченний героїзм.

З кожним днем ми все ближче до перемоги. Про головні події 67 днів війни – читайте у матеріалі 24 каналу.

Напередодні Удар по аеропорту в Одесі та звільнені села на Харківщині: основне за 66 день війни

06:12 Укрзалізниця повідомила про евакуаційні потяги на 1 травня. Вони сполучатимуть Запоріжжя та Покровськ з Заходом України.

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

04:59 У МЗС Британії повідомили, що російська "фабрика тролів" активно поширює фейки про війну з Україною. Брехню виявили одразу у 8 соцмережах, також ця інформація спрямована проти політиків тих країн, які підтримують Україну.

04:21 За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, на Запоріжжі окупанти концентруються у напрямку Гуляйполя. В цей час ЗСУ намагаються завдати ударів по тилах.

02:29 Окупанти все ще сподіваються втягнути Придністров'я у війну з Україною. Для цього на Одещині диверсанти готують провокації на прикордонних територіях.

02:02 Українці знову вдарили по позиціях ворога на Зміїному. Вони знищили три зенітні установки та ЗРК "Стріла-10".

01:30 У командуванні Повітряних сил ЗСУ похвалились успіхами ЗСУ. Наші військові збили 9 ворожих цілей – 2 літаки та 7 дронів. При цьому воїни використали не лише українські ПЗРК, а й іноземні.

01:00 Меру Бурині, що на Сумщині, його заступнику та одному з депутатів повідомили про підозру. Вони погодились на співпрацю з росіянами під час окупації міста.

00:58 На Херсонщині окупанти викрали старосту села Зміївка Миколу Курівчака. Напередодні вони проводили обшуки у населеному пункті.

00:33 У Києві на акцію вийшли родичі захисників, які зараз перебувають на "Азовсталі" у Маріуполі. Вони звернулись до світової спільноти з проханням організувати коридор не лише для цивільних, а й для їхніх близьких. У руках учасники акції тримали плакати, як українською, так і англійською мовами.

00:21 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зідзвонився з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Військові обговорили те, що відбувається на окремих ділянках фронту в Україні, а також реформування Збройних Сил України.