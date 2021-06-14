Рекордсменом за кількістю знеструмлених міст і сіл залишається Львівська область. На другому місці – Київщина.
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Які області постраждали від негоди
- Львівська – знеструмлено 30 населених пунктів;
- Київська – знеструмлено 16 населених пунктів;
- Сумська – знеструмлено 4 населених пунктів;
- Дніпропетровська – знеструмлено 4 населених пунктів;
- Кіровоградська – знеструмлено 3 населених пункти;
- Донецька – знеструмлено 3 населених пункти;
- Запорізька – знеструмлено 2 населених пункти.
Негода у Дніпрі
- Окрім того, у Дніпрі в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах залишаються підтопленими 11 приватних житлових будинків та 70 дворогосподарств.
- Постраждалих, на щастя, немає.
- Наслідки негоди ліквідують рятувальники.