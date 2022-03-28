70 – 80% підприємств у Житомирі вже відновили виробництво, – мер Сухомлин
28 березня 2022 , 08:48Читать новость на русском
Попри ракетні удари по Житомирщині, місто продовжує працювати. У Житомирі відкрили вже більшість виробництв та допомагають іншим областям України.
Про це в ефірі 24 каналу розповів мер Житомира Сергій Сухомлин.
Актуально Були два ракетні удари, яких завдали поблизу Житомира, – мер міста Сухомлин
Він наголосив, що попри ракетні удари на Житомирщині, магазини, аптеки та комунальний транспорт міста працюють.
Місто працює. 70 – 80% підприємств вже розпочали виробництво продукції,
– розповів Сухомлин.
За словами міського голови Житомира, Житомир допомагає іншим містам. Зокрема вчора, 27 березня, у Тростянець, що на Сумщині, відправили необхідну гуманітарну допомогу.
Мер Житомира про ситуацію в місті: дивіться відео