70 – 80% підприємств у Житомирі вже відновили виробництво, – мер Сухомлин

Попри ракетні удари по Житомирщині, місто продовжує працювати. У Житомирі відкрили вже більшість виробництв та допомагають іншим областям України.

Про це в ефірі 24 каналу розповів мер Житомира Сергій Сухомлин.

Актуально Були два ракетні удари, яких завдали поблизу Житомира, – мер міста Сухомлин

Він наголосив, що попри ракетні удари на Житомирщині, магазини, аптеки та комунальний транспорт міста працюють.

Місто працює. 70 – 80% підприємств вже розпочали виробництво продукції,

– розповів Сухомлин.

За словами міського голови Житомира, Житомир допомагає іншим містам. Зокрема вчора, 27 березня, у Тростянець, що на Сумщині, відправили необхідну гуманітарну допомогу.

Мер Житомира про ситуацію в місті: дивіться відео