70 тисяч хабаря за зберігання товару: керівника держпідприємства спіймали "на гарячому"

Столичні правоохоронці спіймали на отриманні хабаря у 70 тисяч гривень керівника одного із державних підприємств та його підлеглу. Гроші вимагали за договір про надання послуг зберігання товару на складі компанії.

На "гарячому" представницю держпідприємства спіймали за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва.

Читайте також Брали хабарі за місця на кладовищі: у Дніпрі викрили працівників ритуальної служби

Керівник ДП організував з підлеглою злочинну схему

На одержанні неправомірної вигоди викрито керівника Державного підприємства "УДВП ІЗОТОП" та його підлеглу,

– йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що директор держпідприємства спільно з начальницею відділу організував злочинну схему вимагання хабаря. Гроші просив за укладення договору про надання послуг тимчасового зберігання товару в складському приміщенні компанії.

Зловмисників спіймали "на гарячому"

Під час контролю за вчиненням злочину підлеглу директора затримали в ресторані на "гарячому". Сталася це після того, як вона отримала 70 тисяч хабаря, які мала передати директору.



Керівника держпідприємства затримали на робочому місці.



Посадовцям повідомили про підозру. Наразі вирішують питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Розслідування у кримінальному провадженні триває.



У Києві на хабарі спіймали директора ДП / Фото Київської міської прокуратури

Текст допису Київської міської прокуратури:

Хабар у 70 тисяч грн за тимчасове зберігання товару – керівника держпідприємства та його підлеглу викрито на "гарячому",



За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва на одержанні неправомірної вигоди викрито керівника Державного підприємства "УДВП ІЗОТОП" та його підлеглу (ч. 3 ст. 368 КК України).



Досудовим розслідуванням встановлено, що директор держпідприємства спільно з начальником відділу організував злочинну схему вимагання неправомірної вигоди за укладення договору про надання послуг тимчасового зберігання товару в складському приміщенні держпідприємства.



У ході контролю за вчиненням злочину підлеглу директора затримано в ресторані на "гарячому" після отримання 70 000 грн для подальшої передачі їх керівникові.



Директора держпідприємства затримано на робочому місці в порядку ст. 208 КПК України.



Наразі затриманим посадовцям повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.



Заходи з викриття корупційного правопорушення проводилися прокурорами спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань ДСР НП України.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.