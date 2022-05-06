Успіхи української ППО, дзвінок лідерів G7 щодо агресії Роcії: основне за 72 день війни

Війна в Україні триває вже 72 дні. Наші воїни продовжують мужньо боронити українську землю від російських окупантів.

6 травня ми ще на один день наблизилися до перемоги. Про перебіг війни читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Україна завдала удару по крейсеру "Москва" завдяки даним розвідки США, – ЗМІ

06:07 В Україні арештували мінеральні добрива, що належали Білорусі та Росії.Їхня вартість – 650 мільйонів гривень.

05:07 У Білорусі помітили великі колони військової техніки, марковані червоними квадратами. Ідентифікувати їх не вдалось. Раніше експерти припускали, що напад Білорусі на Україну є малоймовірним.

05:05 США готують спільний дзвінок лідерів "Великої сімки". Він стосуватиметься агресії Росії та підтримки України.

04:27 В ООН вважають, що дії Росії в Україні можуть визнати воєнними злочинами. Таке заявили під час засідання Радбезу в Нью-Йорку, яке було присвячене українському питанню.

03:40 ЗМІ повідомляють, що ЄС розглядає можливість введення санкцій проти коханки і ймовірної дружини Путіна Аліни Кабаєва. Раніше таким кроком не хотіли розлютити главу Кремля.

02:49 Колишній президент США Джордж Буш-молодший написав відгук про розмову з Володимиром Зеленським. Політик назвав главу України "Черчиллем нашого часу".

02:09 Лише за добу Повітряні сили ЗСУ знищили 15 цілей противника. Найбільш врожайним виявився день на безпілотники – їх приземлили 14, а також вдалось збити винищувач Су-30.



02:00 Офіс генпрокурора опублікував підозри 9 російським високопосадовцям, яким передусім інкримінують публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території і державного кордону України. У переліку – міністр оборони Сергій Шойгу, голова Ради Федерацій Валентина Матвієнко та спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

01:25 У Пентагоні вважають, що Росія "досягла невеликого прогресу" на Донбасі, однак українці чинять потужний опір. У США уважно стежать за перебігом подій та надають Україні розвідувальні дані.

00:41 Вороги обстріляли ракетами Лозівську громаду, що на Харківщині. Загинула одна людина.

00:12 Глава держави нагородив ще 286 військових ЗСУ – за їхній професіоналізм та героїзм.

00:07 Президент Володимир Зеленський звернувся до України та Великої Британії на благодійному вечорі Brave Ukraine. Він висловив переконання, що перемовини між Лондоном та Києвом – дуже важливі. Росію дратує близькість Британії та України, отже це означає, що країни мужньо захищають свободу Європи.