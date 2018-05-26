75-річний фан "Ліверпуля" не потрапив на фінал ЛЧ до Києва: чоловік розплакався

Фанат "Ліверпуля" Ерні Ешлі вболіває за червоних впродовж 68 років. Через скасування авіарейсу чоловік не зміг потрапити на фінал Ліги Чемпіонів у Києві.

Як інформує місцеве видання Liverpool Echo, про скасування рейсу 75-річний вболівальник дізнався, коли вже мав їхати в аеропорт.

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Ерні розповів, що вболіває за клуб із Ліверпуля уже впродовж майже 70 років і фінал у Києві мав би стати уже його 13-м фіналом.

Я ліг спати о 7 вечора, щоб встати о 3 ночі. Мені зателефонували і сказали, що рейс скасовано. Дівчина, яка говорила це, плакала. І зізнаюся, я теж плакав разом із нею,

– каже чоловік.

Ерні показав квиток, який так і не зможе використати, щоб повболівати за улюблену команду у Києві.



Фанат "Ліверпуля" не зміг потрапити на фінал Ліги чемпіонів до Києва

"Я просто засмучений, що маю квиток, а є хороші хлопці, які його не отримали. Я житиму, щоб побачити інший фінал під керівництвом Клоппа – це головне", – зізнався 75-річний вболівальник.



Ерні Ешлі вболіває за "Ліверпуль" майже 70 років

Дивіться звернення 75-річного вболівальника "Ліверпуля" Ерні Ешлі:

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що кілька рейсів із Великобританії до Києва, якими на фінал Ліги чемпіонів мали добиратись фанати "Ліверпуля", скасували. Пізніше у туристичній компанії, яка опікувалась перевезенням вболівальників, запевнили, що вдалось вирішити цю проблему.