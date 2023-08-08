Дістався до дротів: 8-річного хлопчика уразило струмом на Київщині

На Білоцерківщині 8-річного хлопчика уразило струмом. Дитину з опіками терміново госпіталізували.

Про інцидент повідомили правоохоронці Київської області. Там наголосили, що, на щастя, життю хлопчика нічого не загрожує.

Зверніть увагу На Хмельниччині мавпа покусала дитину: тварину тиждень не можуть спіймати

Про подію до поліції повідомили вже з лікарні. Попередньо, 8-річний хлопчик дістався до дротів поблизу господарського приміщення. В цей момент його вразило струмом. З опіком руки дитину шпиталізували до лікарні,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, правоохоронці звернулися до батьків. Їх закликали негайно перевірити безпечність умов навколо для дітей. Людей закликають постійно повторювати з малюками правила безпеки. Потрібно бути максимально уважними й обережними та дбати про безпеку своїх дітей.

У Кривому Розі чоловік поцілив у 7-річного хлопчика

У Кривому Розі чоловік вистрілив у 7-річного хлопчика. Повідомляють, що зловмисник відстрілював собак.

"Бачив, як біле щось прилетіло в спину та ось така цятка в спині. Сусідка казала, що він по собаках постійно стріляє і казала йому, що він може влучити по дітях", – розповів батько постраждалого хлопчика.

На щастя, життю дитини нічого не загрожує.