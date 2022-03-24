80% міста Ірпінь на Київщині вже звільнили, – МВС

80% міста Ірпінь у Київській області звільнили від російських окупантів. Наразі там почала патрулювати поліція.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

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Щойно з'являється можливість, поліція та Нацгвардія заходять у населені пункти для виконання своїх обов'язків,

– зазначив Вадим Денисенко.

До слова, бійці полку поліції особливого призначення в Київській області готові до роботи на території міста Ірпінь. Зокрема, у поліції оголосили про зачистку території від диверсантів, але головне завдання – це допомога та евакуація мирних мешканців, які досі залишаються в місті.

Окрім Ірпеня, на Київщині українські військові взяли в кільце також Бучу та Гостомель. Водночас багато населених пунктів області перебувають під постійним ворожим обстрілом.

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