80 тонн кисню лікарням Донеччини: меткомбінати Маріуполя допомагають у боротьбі з COVID-19

Виділяючи кисень для лікарень усієї України, Фонд Ріната Ахметова спільно з міжнародною гірничо-металургійною групою компаній Метінвест продовжують допомагати рятувати життя людей.

Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та МК "Азовсталь" передадуть 80 тонн рідкого кисню для лікарень Донецької області цього тижня.

Сьогодні, 1 листопада, було відвантажено перші 32 тонни кисню від металургійних підприємств Маріуполя до лікарень Краматорська, Бахмута, Костянтинівки, Волновахи, Мар'їнки, Селідово, Мирнограда, Слов'янська, Торецька та Лиманського району. Транспортування рідкого кисню здійснює підрядна організація, визначена з цією метою керівниками Донецької ОДА.

Ще 48 тонн кисню металургійні підприємства Групи Метінвест передадуть лікарням регіону протягом цього тижня. Щоб забезпечити стабільне постачання лікарень регіону, було погоджено графік відвантаження з Донецькою ОДА. У подальшому залежно від потреб установ охорони здоров'я Донецької області обсяги можуть бути збільшені.

Щодня ми збільшуємо виробництво кисню, щоб забезпечити лікарні вже не лише Маріуполя, а й Донецької області та усієї України. Працівники нашого підприємства з усією відповідальністю ставляться до такої важливої ​​справи, адже у ситуації, коли кисень врятує життя близьких людей, на жаль, сьогодні може опинитися кожен. Ми готові допомагати й надалі, але дуже важливо, щоб кожен пам'ятав застосування кисню – критична стадія, яку важливо не допустити, пройшовши повний курс вакцинації,

– розповів генеральний директор Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча Тарас Шевченко.