На Львівщині чули вибухи, українські військові збили ворожий літак: основне за 81 день війни

Вже 81 день в Україні триває повномасштабна війна. Російських окупантів на нашій землі стає менше.

Збройні Сили України активно ліквідовують тих, хто зі зброєю у руках перетнули наш кордон. Про головні події 15 травня читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Повітряні сили 14 травня розпакували третю сотню збитих літаків окупантів: інші втрати ворога

06:27 У МВС розповіли про собаку, який служив в росгвардії, а тепер допомагає українським нацгвардійцям. Чотирилапого українські воїни забрала після розгрому окупантів в одному з районів Миколаївщини. За місяць пес вивчив команди українською мовою.

05:17 У Львівській області місцеві жителі чули вибухи – під час повітряної тривоги. Також у цей час сирени чули у більшості західних, північних, центральних та південних областей.

05:11 За словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, є інформація, що до президента Росії Володимира Путіна нещодавно викликали швидку допомогу. Це сталось посеред ночі.

03:24 На Донеччині влада намагається доставити пенсії на території, що наближені до лінії фронту. Потребу у пенсіях на травень профінансовано, а більшість жителів регіону її вже отримали. Проблема – на тимчасово окупованих Росією територіях.

02:02 В тимчасово окупованому Мелітополі росіяни хочуть налагодити випуск військової продукції. Мовиться про виробництво на місцевому заводі автотракторних запчастин.

00:56 Український гурт Kalush Orchestra не дискваліфікували з фіналу "Євробачення" за заклик врятувати Маріуполь та "Азовсталь". Це прохання до світової спільноти організатори трактували, як гуманітарне, а не політичне. Представники України здобули 1 місце і висловили сподівання, що наступна перемога для українців буде у війні з Росією.

00:48 Повітряні сили ЗСУ збили черговий ворожий винищувач на Харківщині. Це російський літак став 201, який приземлили українські захисники.