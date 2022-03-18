85 тисяч дітей зареєструвалися на онлайн-навчання у Львові

Львів приймає багато біженців, які евакуюються зі своїх обстріляних ворогом міст. Хтось вирушає далі в сусідні країни, хтось же залишається у самому місці. Зокрема і діти.

Раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що дітям, які прибули до Львова з інших регіонів й тимчасово мешкають у приміщеннях шкіл, організують навчання у режимі онлайн, передає 24 канал.

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Близько 85 тисяч дітей вже зареєструвались на онлайн-навчання. Близько 2 тисяч – це діти, які приїхали в місто з інших частин нашої країни,

– повідомив Садовий.

Водночас садочки наразі відкривати у місці не планують.

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