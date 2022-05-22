Росія вивела підводні човни у море, а ЗСУ знищили її техніку на Півдні: основне за 88 день війни

Український народ вже 88 днів поспіль виборює у ворога право на незалежність та життя. Кожен день наближає нас до перемоги.

Про боротьбу з ворогом на фронті та ключові події неділі, 22 травня, читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Ракетний удар по Рівненщині та 28 850 знищених окупантів: основне за 87 день війни

05:59 Дві третини діючих підводних човнів Чорноморського флоту Росії перебувають у Чорному морі. Два човни, тобто третина, розміщені біля причалів у Південній бухті в тимчасово окупованому Криму.

05:22 У районі Василівки, що на Запоріжжі, росіяни довго блокували виїзд мирних мешканців на підконтрольну ЗСУ територію України. Врешті частині автівок вдалося потрапити до обласного центру.

03:58 На Півдні українські воїни за добу ліквідували 29 російських загарбників. ЗСУ завдавали ракетно-артилерійські удари по позиціях ворога за підтримки авіації. Таким чином розбили самохідну артилерійську установку "Мста-С", а також танк Т-72Б3. Знищили також великокаліберну гармату "Гіацинт" та самохідну гармату великої потужності "Піон".

01:57 Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів про найважчий та найбільш небезпечний напрямок боротьби на Донбасі. За його словами, мовиться про Попасну. Росія має шанси на перевід оперативного успіху в тактичний – напрямок на Бахмут.

00:26 Повітряні сили Збройних Сил України за 21 травня знищили 3 ворожі ракети. Атакували також і важкі вогнеметні системи типу "Сонцепек". Загалом наші бійці ліквідували 12 одиниць техніки російських окупантів.