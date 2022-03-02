1 березня Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування серед українців. Дізнайтеся, як вони ставляться до військового нападу Росії на Україну.
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Варто зауважити, що 90% опитаних відчувають надію. І лише 5% – розчарування. Якщо порівнювати з довоєнними часами, то кількість тих, хто відчуває надію, зросла утричі. Ба більше, практично у всіх регіонах нашої країни українці висловлюють максимальний рівень відчуття надії.
88% українців вірять у те, що наша країна зможе відбити напад Росії. І цей показник зростає щодня. Задля справедливості зауважимо, що 10% опитаних не мають такої впевненості.
- 98% опитаних підтримують Збройні Сили України.
- 93% – діяльність президента Володимира Зеленського.
- 84% – дії місцевих голів.
80% респондентів наголосили на тому, що готові захищати цілісність України зі зброєю у руках.
Якщо порівнювати з довоєнними часами, то цей показник зріс істотно. У 2020 році цифра сягала 59%. Зауважимо, що найвищий рівень готовності спостерігається на Заході та у Центрі, а дещо нижчий – на Півдні та Сході. Але не суттєво – на Півдні майже 80%, а на Сході – майже 60%. Що стосується гендерного розрізу, то воювати за Україну готові 90% чоловіків і 70% жінок.
- Також українці підтримують ступ до ЄС і НАТО – 86% і 76% відповідно.
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