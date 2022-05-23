Летальна зброя від Німеччини та жахливий обстріл Авдіївки: основне за 89 день війни

Українські захисники продовжують давати гідну відсіч ворогу, стримуючи наступ. Кожен день боротьби підтверджує наш героїзм та незламність.

Про успіхи ЗСУ та невдачі ворога, а також боротьбу на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 каналу.

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06:06 Місцеві мешканців повідомили, що у Авдіївці один з найжахливіших обстрілів міста з 2014 року. Пожежі видно по всьому місту.

03:50 У Білому домі заявили, що Росія не зможе зірвати постачання зброї до України. Зокрема тому, що ланцюг постачання зброї до нашої держави стійкий.

02:43 В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що російські окупанти не змінили тактику ведення боїв на Миколаївщині та Херсонщині. Ворог вперед просуватись не може, а втрати у нього значні. Зокрема, за останню добу на цьому напрямку росіяни втратили:

безпілотник-розвідник типу "Орлан-10";

загалом ворог втратив орієнтовно 55 одиниць особового складу;

декілька одиниць броньованої техніки;

багато ворожої техніки, проте остаточна кількість уточнюється.

01:33 Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що його країна передасть Україні летальну зброю. Як він пояснив, цю зброю його держава закупить для України прямо у виробників.