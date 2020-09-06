В Одесі 9-річний хлопчик кілька тижнів мешкав у парку просто неба. Дорослі, які його виховували, втратили роботу та житло, тому переселилися на вулицю. Дитина не ходила до школи, але уроки старанно виконувала. Такий спосіб життя родини не могли не помітити, місцеві поліцейські.

Просто неба у одному з Одеських парків кілька тижнів прожив 9-річний хлопчик та двоє дорослих з ним. Про це розповіли кореспонденти 24 каналу.

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Про цю історію поліцейський Дмитро Ревун дізнався із соцмереж. До нього у фейсбук звернулася дівчина, яка повідомила, що дитина та двоє дорослих, ймовірно батьки, ночують просто у парку. Правоохоронці відправились на місце, аби перевірити інформацію.

В період карантину вони залишилися без роботи. Те житло, яке вони орендували, власник попросив покинути оскільки він його продав. Тому залишилися в такій ситуації, що немає ні грошей, ні власного житла, тому вирішили жити в парку,

– розповів поліцейський Дмитро Ревун.

На місце викликали й службу у справах дітей. Дитину відправили у лікарню, де виявилося, що хлопчик має вади здоров’я та потребує особливого догляду. А дорослі, які були з ним, взагалі чужі йому люди.

"Після всього медогляду помістимо його в дитячу установу. Дитина буде в безпеці після всього, що з нею сталося. Сьогодні зранку мені стало відомо від цього чоловіка, який насправді не батько хлопчика за документами, що мати померла", – заявила керівниця служби у справах дітей Одеської міськради Юлія Нікандрова.

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Тож тепер соцпрацівникам потрібно відшукати справжнього батька хлопчика, чи інших родичів, хто міг би забрати дитину до себе, доти перебуватиме у дитячому будинку.

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