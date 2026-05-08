Росія подала сигнал: в ISW проаналізували, що насправді означають погрози Кремля перед 9 травня

Напередодні 9 травня Росія оголосила про одностороннє "перемир'я". Водночас у Кремлі дедалі активніше говорять про ескалацію в разі порушення режиму тиші, зокрема погрожують Україні застосуванням "Орешника" та масованими ударами по центру Києва.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 7 травня.

Чим погрожує Росія напередодні 9 травня?

У Росії заявили, що "режим тиші" діятиме з опівночі 8 травня до опівночі 10 травня за місцевим часом.

Міноборони країни-агресорки стверджує, що в цей час російські війська нібито повністю припинять бойові дії, зокрема наземні операції, удари дронами та артилерією на фронті, а також атаки далекобійними безпілотниками й ракетами.

У Москві також закликали Україну "наслідувати цей приклад" та повторили погрозу завдати масованого ракетного удару по Києву, якщо Україна не дотримуватиметься перемир’я.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відповіла на українське одностороннє припинення вогню 5 – 6 травня новими ударами та погрозами.

За словами Зеленського, Росія "хоче отримати від України дозвіл" на те, щоб "раз на рік спокійно провести годину на Червоній площі" під час параду до 9 травня, а потім знову повернутися до війни проти України.

Росія, ймовірно, використає своє одностороннє припинення вогню, щоб виправдати погрози або фактичну ескалацію проти України,

– пояснюють в ISW.

Варто зазначити, що напередодні 9 травня Москва дедалі активніше вдається до риторики про можливе загострення.

Зокрема, речниця МЗС Росії Марія Захарова 7 травня заявила, що Москва "вживе відповідних заходів", якщо Україна завдасть ударів по Росії або спробує "зірвати" святкування 9 травня – за її словами, йдеться про удари по "центрах ухвалення рішень" у Києві.

Захарова та міноборони Росії також повторили заклик до цивільних і працівників іноземних дипломатичних місій негайно залишити Київ.

За словами Захарової, російське МЗС розіслало відповідні попередження всім іноземним диппредставництвам і міжнародним організаціям через імовірність "удару у відповідь" по столиці України.

Депутати Держдуми Росії, які часто озвучують позиції Кремля, також заявили, що для ударів по Києву можуть використати балістичні ракети середньої дальності "Орешник". Вони назвали ці заяви "останнім попередженням Брюсселю".

Речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики та безпеки Ануар Ель-Ануні 7 травня заявив, що ЄС не забиратиме своїх дипломатів з Києва. Він також нагадав, що російські удари вже пошкоджували дипломатичні місії в українській столиці, зокрема представництво ЄС в Україні.

Ель-Ануні наголосив, що Росія знову намагається перекласти відповідальність за війну на Україну та лише посилює агресію замість демонстрації реального прагнення до миру.

Аналітики вважають, що Кремль намагається показати, ніби може впливати на безпекову ситуацію в Києві та тиснути на партнерів України через погрози ескалацією війни. Водночас такі заяви можуть свідчити про занепокоєння Владіміра Путіна через нездатність повністю захистити Москву та інші глибокі тилові регіони від українських ударів.

Ймовірно, ескалація погроз з боку Кремля напередодні 9 травня покликана приховати цю слабкість через демонстрацію сили та залякування України й її союзників, зокрема за допомогою заяв депутатів Держдуми про можливе застосування ракети "Орєшнік",

– йдеться у звіті.

Кремль уже неодноразово використовував тему "Орешника" для тиску на Україну та Європу, намагаючись примусити Київ до поступок і залякуючи західні країни розміщенням ракет у Білорусі.

Раніше Росія також намагалася змусити українців залишити Київ через інформаційно-психологічні операції, створюючи враження можливого швидкого наступу на столицю, а також через масовані удари по енергетичній інфраструктурі взимку 2025 – 2026 років.

Аналітики вважають, що нинішні погрози є продовженням цієї кампанії психологічного тиску на Україну та її партнерів.

До слова, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан також розповів 24 Каналу, що Росія може спробувати застосувати ракету "Орешник", однак подібні погрози вже лунали раніше. За його словами, росіяни неодноразово готувалися до запусків цієї ракети, здійснювали кілька пусків, частина з яких виявилася невдалою. Водночас експерт наголосив, що у разі можливого застосування "Орешника" українцям варто бути максимально обережними на всій території країни.

Чи дотримується перемир'я сама Росія?

Паралельно з численними погрозами та заявами про нібито "перемир'я", Росія продовжує бойові дії на фронті та не спішить дотримуватися режиму тиші.

Зранку 8 травня Володимир Зеленський повідомив, що упродовж ночі окупанти продовжили атаки на українські позиції – було зафіксовано вже більше ніж 140 обстрілів на фронті. Окрім того, йдеться і про 10 випадків проведення штурмових дій, найбільше – на Слов'янському напрямку.

Також, за словами президента, було здійснено понад 850 атак за допомогою різних типів безпілотників, зокрема FPV, "Ланцет" та інших ударних дронів. Разом з тим, у прифронтових районах постійно фіксувалася активність розвідувальних БпЛА в повітрі.

У своєму зверненні глава держави наголосив, що усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було.