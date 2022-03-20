93% українців вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії: результати дослідження

Соціологічна група Рейтинг провела загальнонаціональне опитування – "Україна в умовах війни".

Згідно з отриманою інформацією, віра у перемогу залишається на найвищому рівні – 93% опитаних думають, що Україна зможе відбити напад Росії.

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Половина опитаних, а саме 47%, сподіваються, що Україна зможе перемогти вже у найближчі кілька тижнів.

Чверть, тобто 23%, вважає, що війна триватиме кілька місяців. Тільки 12% думають, що війна закінчиться за півроку – рік чи більше.

Тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає. Наразі 17% не змогли відповісти на це питання.

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