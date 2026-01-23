У Кремлі назвали склад делегації Росії на переговорах в Абу-Дабі

В Абу-Дабі 23 січня запланована тристороння зустріч представників України, США та Росії. Кремль заявив, що російську делегацію очолюватиме керівник їхньої воєнної розвідки.

Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Хто увійшов до російської делегації?

За словами Ушакова, російську делегацію 23 січня в Абу-Дабі очолить керівник головного розвідувального управління Ігор Костюков. Крім того, до складу їхньої переговорної групи також увійшли представники керівництва міноборони Росії. Проте він не назвав прізвищ посадовців.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уточнив, що точний час початку переговорів визначать, з огляду на те, коли делегації прибудуть до ОАЕ. Він наголосив, що перемовини мають відбутися 23 січня і, за потреби, триватимуть наступного дня.

Пєсков також зазначив, що на перших тристоронніх перемовинах Росію представлятимуть виключно військові.

Окремо, за словами прессекретаря Путіна, заплановано двосторонній російсько-американський трек з економічних питань. Ці переговори Дмітрієва та Віткоффа вібудуться 23 або 24 січня.

Що відомо про майбутні перемовини?