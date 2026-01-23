У Кремлі назвали склад делегації Росії на переговорах в Абу-Дабі
- Російську делегацію на переговорах в Абу-Дабі очолить керівник головного розвідувального управління Ігор Костюков.
- На тристоронніх перемовинах Росію представлятимуть військові, а також заплановано двосторонні переговори росіян з США.
В Абу-Дабі 23 січня запланована тристороння зустріч представників України, США та Росії. Кремль заявив, що російську делегацію очолюватиме керівник їхньої воєнної розвідки.
Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.
Хто увійшов до російської делегації?
За словами Ушакова, російську делегацію 23 січня в Абу-Дабі очолить керівник головного розвідувального управління Ігор Костюков. Крім того, до складу їхньої переговорної групи також увійшли представники керівництва міноборони Росії. Проте він не назвав прізвищ посадовців.
Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уточнив, що точний час початку переговорів визначать, з огляду на те, коли делегації прибудуть до ОАЕ. Він наголосив, що перемовини мають відбутися 23 січня і, за потреби, триватимуть наступного дня.
Пєсков також зазначив, що на перших тристоронніх перемовинах Росію представлятимуть виключно військові.
Окремо, за словами прессекретаря Путіна, заплановано двосторонній російсько-американський трек з економічних питань. Ці переговори Дмітрієва та Віткоффа вібудуться 23 або 24 січня.
Що відомо про майбутні перемовини?
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі в Абу-Дабі питання Донбасу та інших територій буде одним з ключових.
Водночас у Кремлі вимагають вивести українські війська з Донбасу до початку тристоронніх переговорів. За словами Пєскова, без цього Москва не вбачає перспективи досягти домовленостей.
До слова, українську делегацію очолить секретар РНБО Рустем Умєров. До складу увійдуть, зокрема, голова ОП Кирило Буданов із заступником Сергієм Кислицею та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.