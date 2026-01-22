Його не можна показувати: ексагент КДБ розповів, що відбувається з Адамом Кадировим

Молодший син самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова Адам 16 січня потрапив у ДТП. Однак вони хочуть приховати його реальний стан. Державні чеченські ЗМІ пишуть, що нібито з ним усе добре, йому не потрібна була госпіталізація і так далі.

У мережу зливаються якісь відео, які не є актуальними, але не показують справжній стан Кадирова-молодшого. Колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов зауважив 24 Каналу, що пропаганда зливає файли з метаданими, які видають справжню ситуацію.

До теми Адама було "важко впізнати", а лікарям погрожували: нові деталі ДТП із сином Кадирова

"Це було б чудово, якби через кілька днів після ДТП нам показали живого та здорового Кадирова-молодшого. Але його ніхто не показував. Нам показують ці "консерви", які погано зняті, непереконливі. Чим більше вони зливають цих "консерв", чим більше видають у телеграм-канали, тим менше їм вірять. Тому це цирк", – підкреслив він.

Крім того, розслідування щодо ДТП не проводиться. Річ у тім, що це не вигідно для чеченського самопроголошеного лідера.

Що відомо про ДТП з Кадировим-молодшим?