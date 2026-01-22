Його не можна показувати: ексагент КДБ розповів, що відбувається з Адамом Кадировим
- Молодший син Рамзана Кадирова, Адам, потрапив у ДТП 16 січня, але чеченські ЗМІ намагаються приховати його реальний стан.
- Колишній агент КДБ Сергій Жирнов стверджує, що пропаганда поширює недостовірні відео, не показуючи, що насправді відбувається з Адамом Кадировим.
Молодший син самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова Адам 16 січня потрапив у ДТП. Однак вони хочуть приховати його реальний стан. Державні чеченські ЗМІ пишуть, що нібито з ним усе добре, йому не потрібна була госпіталізація і так далі.
У мережу зливаються якісь відео, які не є актуальними, але не показують справжній стан Кадирова-молодшого. Колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов зауважив 24 Каналу, що пропаганда зливає файли з метаданими, які видають справжню ситуацію.
"Це було б чудово, якби через кілька днів після ДТП нам показали живого та здорового Кадирова-молодшого. Але його ніхто не показував. Нам показують ці "консерви", які погано зняті, непереконливі. Чим більше вони зливають цих "консерв", чим більше видають у телеграм-канали, тим менше їм вірять. Тому це цирк", – підкреслив він.
Крім того, розслідування щодо ДТП не проводиться. Річ у тім, що це не вигідно для чеченського самопроголошеного лідера.
Що відомо про ДТП з Кадировим-молодшим?
16 січня ЗМІ повідомили, що кортеж сина Кадирова потрапив у ДТП. Зазначалося, що 18-річний Адам Кадиров перебуває у важкому стані.
Відомо, що за кермом був сам Адам Кадиров. Його машина рухалася першою в кортежі та на дуже високій швидкості. Автомобіль нібито занесло на ходу, а потім він вдарився в якусь огорожу. Мабуть, водій не впорався з керуванням.
Були повідомлення, що він прийшов до тями. За даними інших, він – у важкому стані. Зараз ЗМІ знову пишуть, що Адам Кадиров пішов на поправку після ДТП. У сина глави Чечні, ймовірно, був перелом щелепи, травма селезінки та ушкодження обличчя.
17 січня Рамзан Кадиров поширив відео наради з сином Адамом на тлі чуток про ДТП. На ньому він живий і неушкоджений. Однак аналіз метаданих показав, що відео змонтували в Adobe Premiere Pro 15 січня – за день до ДТП. 20 січня в соцмережах знову з'явилося відео з Адамом Кадировим. На ньому він нібито прогулювався одним з етнопарків у Чечні.