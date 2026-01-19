Адама було "важко впізнати", а лікарям погрожували: нові деталі ДТП з сином Кадирова

16 січня молодший син Кадирова Адам потрапив в аварію. Ймовірно, юнака у важкому стані транспортували санітарним бортом МНС до Москви. З моменту появи у ЗМІ інформації про ДТП влада Чечні не давала жодних офіційних коментарів.

Складається враження, що глава Чечні Рамзан Кадиров хоче приховати інцидент. Так, наступного дня після ймовірного ДТП він виклав у мережу кадри наради за участі Адама. Втім, медіа встановили: ролик змонтований напередодні аварії, передає 24 Канал.

Які нові деталі ДТП з Адамом Кадировим?

На тлі браку офіційних заяв, про ДТП з молодшим сином Кадирова у ЗМІ з'являються усе нові деталі. Подробицями з телеграм-каналом "МО" поділився представник чеченського опозиційного руху Niyso.

Так, стало відомо, що Адам Кадиров розбився в районі ресторану та будинку урочистостей "Сафія" на Старопромисловому шосе. Це місце розташоване поряд із проспектом імені Володимира Путіна, що в Путінському районі.

Головна версія аварії на даний момент – втрата управління, в результаті перешкоди на дорозі та надмірно високої швидкості. Машини в кортежі почали битися одна об одну. Ймовірніше, Адам їхав першим. Його автомобіль врізався у відбійник, що спровокувало ланцюгову аварію.

За словами очевидця з лікарні, стан Адама після аварії був украй тяжким і "його важко було впізнати".

У Niyso зазначають: термінова евакуація до Москви може вказувати на серйозність травмування. Із Грозного до Москви справді вилітали кілька літаків – зокрема джет Кадирова і так званий "літаючий госпіталь".

Тим часом "Кавказ. Реалії" із посиланням на власні джерела зазначає, що чеченські силовики погрожували працівникам республіканської лікарні швидкої допомоги, куди після ДТП доставили Адама Кадирова. Їм заборонили спілкуватися з журналістами та опозиційними пабліками.

Вдень 17 січня група поліцейських ходила лікарнею і перевіряла телефони як співробітників лікарні, так і у пацієнтів.

Одне із джерел редакції зазначило, що на швидкому консиліумі за станом здоров'я Кадирова-молодшого лікарі зібралися без смартфонів.

Що відомо про ДТП з Кадировим-молодшим?