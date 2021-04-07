Адаптивний карантин працює, – Шмигаль заявив, що у повному локдауну нема сенсу

Ситуація з коронавірусом у деяких регіонах України вже стабілізувалася. Це, за словами Дениса Шмигаля, означає, що адаптивний карантин є ефективним.

Що заявив Шмигаль

Прем'єр-міністр наголосив, що у низці регіонів, де раніше запровадити червону зону, ситуація із захворюваністю покращилася. Про це чиновник сказав на засіданні Кабінету Міністрів 7 квітня.

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За словами Шмигаля, на стабілізацію ситуації вплинула також відповідальна робота місцевої влади.

Фіксується зменшення кількості хворих та зниження навантаження на лікарні. Якщо така динаміка буде зберігатися надалі, то можливе повернення таких регіонів до помаранчевої зони,

– повідомив прем'єр.

Він додав: "Це в червовий раз демонструє, що адаптивний карантин працює і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби".

Шмигаль подякував місцевій владі за відповідальний підхід та "реальні дії проти епідемії коронавірусу".

Ситуація все ще напружена

Чиновник підкреслив, що попри покращення у деяких областях, ситуація у більшості регіонів все ще залишається напруженою. Він закликав органи місцевої влади брати за взірець ті області, які змогли стабілізувати рівень захворюваності.

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За добу 6 квітня COVID-19 в Україні підхопили 15 415 людей.

Найбільше хворих зафіксували у Києві, Одеській, Київській та Львівській областях.

Крім того, 320 263 отримали щеплення проти коронавірусу.



Головне про адаптивний карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу