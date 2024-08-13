Нещодавно медіа остаточно "зірвали маску" з адміністратора телеграм-каналу "Джокер". Ним виявився 29-річний "Слуга народу" Роман Кравець, який на момент оприлюднення даних був у Нідерландах.

Нагадаємо, за даними авторів матеріалу, Кравець живе у розкішній квартирі в одному з найпрестижніших житлових комплексів, пересувається на авто з охороною і регулярно виїжджає за кордон навіть під час війни. Як йому вдалось заробити такі приголомшливі статки він, звісно, не пояснив. При цьому українців Роман Кравець під час повномасштабного вторгнення називає "лохами".

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Як повідомляють джерела журналістів-розслідувачів, Кравець повернувся в Україну та продовжує займатись своєю діяльністю після довгого затишшя через гучний сюжет "Громадського".

Автори матеріалу також проаналізували всю діяльність Кравця та виявили, що свою кар'єру "Джокер" почав будувати на проросійських майданчиках, де просував наративи, вигідні для Москви.

Спершу Кравець займався "пранками" українських чиновників, які почав надсилати проросійському сайту "Страна", а ті публікували їх з позначкою "ексклюзив", навіть не сумніваючись у їхній правдивості. А згодом він залучив до справи проросійського блогера Шарія як рекламного агента.

З листопада 2019 року Роман Кравець підключив "тяжку артилерію" – заручився підтримкою проросійського блогера Анатолія Шарія, який радо зайнявся просуванням каналу. І хоч Кравець заперечував співпрацю з Шарієм, той регулярно поширював його пости на свою "ватну" мільйонну аудиторію, що було на руку Кравцю, адже вся ця аудиторія любителів "русского мира" підписувалась на "Джокера",

– пишуть у виданні.

За словами журналістів, справжньою зіркою Роман Кравець був на медіаресурсах зрадника Віктора Медведчука, де він особисто брав участь.

"На каналі кума Путіна за три дні до норманської зустрічі невідомий заявляє, що має доступ до приватного листування Офісу президента. Також він без жодних доказів публікує у прямому ефірі листування з можновладцями, які тут же коментують (а отже й легітимізують) їхні однопартійці. Ви уявляєте, який простір для зловживань відкриває подібний прецедент? І в чиїх руках цей інструмент?", – пояснюють журналісти.

Окрім цього, за даними ЗМІ, під час повномасштабного вторгнення Кравець майже два місяці перебував у Херсоні, на той час окупованому російськими військами.

Це викликає серйозні запитання щодо його діяльності уцей період. За словами джерел, є ймовірність, що Кравець був завербований російськими спецслужбами.