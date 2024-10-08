Адвокат просив про домашній арешт: чи змінив суд запобіжний захід для В'ячеслава Зінченка

У вівторок, 8 жовтня, у Львівському апеляційному суді відбувся розгляд апеляції щодо запобіжного заходу для В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Так, суд постановив залишили без змін рішення першої інстанції, а саме – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Про це стало відомо з чергового засідання суду в справі вбивства Ірини Фаріон, інформує 24 Канал.

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Розгляд апеляції щодо запобіжного заходу для В’ячеслава Зінченка

Сам В'ячеслав Зінченко долучився до засідання через відеозв'язок.

Захисник підозрюваного Зінченка просить змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

"Ніхто зі свідків не сказав точно, що це саме той хлопець, який скоїв злочин. Тому я вважаю, що така сувора міра покарання як перебування під вартою, не є виправданою. Прошу врахувати, що йому лише 18 років і він уже третій місяць перебуває під вартою", – каже адвокат підозрюваного Ігор Сулима.

Крім цього під час засідання суду захисники підозрюваного стверджують, що на камерах стеження зафіксовано кілька різних людей. Прокурор зазначив, що в ході перевірки було встановлено, що деякі камери зовнішнього спостереження через не переведення годинників чи перепади напруги відображають неправильний час.

"Сторона захисту намагається довести, що Зінченко ніколи не перебував на місці злочину. Водночас відповідно до висновку експерта одорологічної експертизи на лавці, яка є на місці злочину, виявлені запахові сліди, які з вірогідністю у 99% належать Зінченку", — сказав прокурор.

Прокурори наполягають на залишенні рішення суду першої інстанції без змін. А саме ідеться про тримання під вартою без застави.

"Поки що свідки та потерпілі не допитувалися судом. Тому судом першої інстанції вірно враховано ризик тиску на свідків. Тому я вважаю, що рішення судді першої інстанції є обґрунтованим", – додав прокурор.

Після цього судді пішли до нарадчої кімнати. Так, за наслідками судового засідання суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.